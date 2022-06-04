Червень, 03 в 23:49

Президент США Джо Байден заявив, що Україна сама вирішуватиме, чи хоче вона поступитися частиною своєї території Російській Федерації, що напала на неї, сподіваючись завершити таким чином війну.

Про це він сказав у відповідь на відповідне запитання журналістів у п’ятницю, 3 червня, пише CNN.

– Я не збираюся говорити їм, що вони мають робити, а що – не повинні. Я із самого початку говорив – хоч і не всі зі мною погодилися – нічого про Україну без України. Це їхня територія. Я не збираюся вказувати їм, що вони повинні і чого не повинні робити, – наголосив Джо Байден.

Він додав, що “схоже”, що в якийсь момент між двома країнами буде потрібно “врегулювання”, однак додав, що не знає, що це спричинить за собою.

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Байден зазначив, що США тим часом продовжать допомагати українцям захищати себе.