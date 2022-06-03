Червень, 03 в 9:38

За 100 днів повномасштабної війни від рук російських загарбників в Україні загинула 261 дитина, ще 463 – дістали поранення.

Однак ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 187, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, Києві – 16, Житомирській – 15.

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Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі Донецької області.

Крім того, через постійні ворожі бомбардування та обстріли українських міст та сіл російськими окупантами пошкоджено 1 938 закладів освіти, 182 з них зруйновано повністю.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 100 днів. Більше про хронологію війни та головні вражаючі битви – читайте у нашому матеріалі.