Червень, 03 в 11:11

Російські окупанти стягують в район Сєвєродонецька, Лиману, Бахмута важку артилерійську техніку.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російський ворог упродовж останніх днів стягує потужні вогнеметні системи Солнцепек, бойові броньовані машини, БМП, танки тощо.

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– За останні дні на околиці цих міст їх стянули близько півтори сотні, – зазначив нардеп.

Крім того, ворог завдає авіаударів зі своєї території, зокрема з літаків Ту-22. Ракети запускають з території Чорного моря, Воронезької області.

Щодо ситуації навколо Сєвєродонецька, то, за слова Веніславського, окупанти об це місто “поламають собі зуби”.

Проте применшувати загрозу не варто. Зі сторони Харківської області ворог зосередив доволі потужні угруповання для наступу на Сєвєродонецьк.

Раніше очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що місту Сєвєродонецьк Луганської області не загрожує оточення ворогом.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у центральній частині Сєверодонецька тривають запеклі бої.