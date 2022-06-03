Червень, 03 в 10:25

За 100 днів повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 30 950 російських окупантів. За добу знищили ще 100 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 1 367 танків, понад 200 літаків та 175 гелікоптерів.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 367 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 3 366 (+12);

артилерійські системи – 661 (+14);

реактивні ситсеми залпового вогню (РСЗВ) – 207;

засоби ППО – 95;

літаки – 210;

гелікоптери – 175;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14);

крилаті ракети – 121 (+1);

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 329 (+4);

спеціальна техніка – 51.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ