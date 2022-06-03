Червень, 03 в 13:04

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене 100 дням повномасштабної війни РФ проти України. Він записав його у Києві біля Офісу президента.

Поруч із Зеленським на відео також можна побачити голову Офісу президента Андрія Єрмака, його радника Михайла Подоляка, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та лідера фракції Слуга народу Давида Арахамію.

– Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем’єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні сили України тут. Найголовніше, наш народ – народ нашої держави тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!

Зараз дивляться

Сьогодні – 100 днів від часу, як Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. За цей час Україна пережила чимало жахіть, але нині впевнена, що крокує до перемоги.

Хронологію війни та головні вражаючі битви – дивіться у нашому матеріалі.