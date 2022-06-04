Червень, 04 в 16:12

Українські війська до останнього сподівалися, що Росія піде в повномасштабний наступ через Донбас. Але ЗСУ були готові зустрічати ворога і на півночі України.

Про це розповів бригадний генерал Дмитро Красильников – командир Оперативно-тактичного угруповання Північ.

Українські військові вважали, що Росія може почати штурм зі східних областей, залучаючи підрозділи бойовиків “ЛДНР”, добровольців та найманців за підтримки реактивних систем залпового вогню дальньої дії та авіації.

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– Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей. До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого, – зауважив він.

Однак Дмитро Красильников додав, що підрозділи Оперативного командування Північ були готові до бойових дій, тому наступ ворога не був несподіванкою.

За його словами, перший удар, який прийшовся по районах відведення, виявився невдалим для противника, і українські військові зберегли основну бойову могутність. Це дозволило нашим захисникам завдати під час подальших дій серйозних втрат ворогу.

Фото: Генштаб ЗСУ