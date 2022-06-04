РФ стріляє по містах з авіації, артилерії та Точки У: ситуація в регіонах 4 червня

Червень, 04 в 12:38

Із самого ранку 4 червня російські військові завдали ракетних ударів по Одеській та Сумській областях.

Для обстрілів на Сході та Півдні окупанти застосовували танки, важку артилерію, міномети та оперативно-тактичний ракетний комплекс Точка-У.

Дві людини постраждали, а також пошкоджено територію сільгосппідприємства разом із складськими приміщеннями унаслідок ракетного удару в Одеській області.

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Відомо, що ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування Х-59 із літаків стратегічної авіації.

Пожежу після ворожої атаки оперативно ліквідували рятувальники.

Близько 04.00 4 червня ворожа авіація здійснила шість пусків некерованими ракетами по Сумській області.

Російські снаряди розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

Завдали ударів росіяни й по селу Коротич у Харківській області. Там, на щастя, минулося без постраждалих.

Ворожими обстрілами пошкоджено будинки та нежитлові будівлі в Ізюмському та Харківському районах.

Загалом упродовж доби лише в Балаклії поранено восьмеро людей. Серед постраждалих є й 11-річна дівчинка. Одна особа загинула.

4 червня тривають штурмові дії та вуличні бої в промзоні Сєвєродонецька Луганської області.

Упродовж доби російські загарбники пошкодили:

у Гірському – вісім будинків,

у Новоіванівці – сім будинків,

у Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок,

у Лисичанську – шість багатоповерхівок,

у Врубівці – шість будинків.

Є руйнування житлового фонду і в Метьолкіному.

За даними обласної військової адміністрації, є інформація про чотирьох загиблих та одного пораненого.

Обстрілювали загарбники Авдіївку, Краматорськ, Костянтинівку, Соледар, Нью-Йорк, Василівку та Маяки Донецької області.

За даними ОВА, ворог застосовував танки, артилерію, міномети та оперативно-тактичний ракетний комплекс Точка-У.

Окупанти пошкодили упродовж доби 12 об’єктів – житлові будинки та промислові будівлі. Поранено трьох цивільних.

Минувся без жертв та постраждалих обстріл Миколаєва зі ствольної важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню вранці 4 червня.

Під ворожим вогнем перебуває Березнегуватська громада.

Під обстрілами нині також захоплені території та позицій ЗСУ в Херсонській області.

Під активним вогнем росіян перебуває Нововоронцовська територіальна громада.

Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів.

Вдалося виїхати людям із Трудолюбівки.

Загалом ситуація на території тимчасово окупованої області залишається стабільно складною. Зв’язок із переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 101-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай