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Факти / Україна

Росіяни обстріляли окупований Донецьк

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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Росіяни обстріляли окупований Донецьк
Фото: Depositphotos

Російські військові обстріляли території окупованого з 2014 року Донецька.

Перед обстрілами Донецька повітряна тривога не оголошувалась.

На відео можна побачити вибухи посеред міста, з деяких будівель йде дим. На інших кадрах видно наслідки обстрілу: спалені автомобілі, воронки у землі.

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Примітно, що російські пропагандистські ЗМІ одразу повідомили точну кількість снарядів та тип пускової установки, з якої був здійснений обстріл. Крім того, одразу на тих місцях, де були здійснені обстріли, миттєво з’явились російські пропагандисти, які з розлогими коментарями дають “пояснення” події.

У коментарях люди жаліються про звуки “виходів” артилерії, які йдуть з окупованих українських територій, а безпосередні прильоти – в Донецьку.

Офіційних коментарів з боку української влади чи ЗСУ наразі не надходило.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

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