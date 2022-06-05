Червень, 05 в 13:53

45 та 43 артилерійські бригади Збройних сил України знищили угруповання окупантів разом із технікою.

Про це повідомляється на сторінці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Так, за допомогою безпілотників українським воїнам вдалося виявити скупчення ворожої військової техніки на території промзони. Саме безпілотники завдали ударів по окупантах.

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Ворог застосував проти нашого БПЛА засоби радіоелектронної боротьби, а потім збив. Проте свою місію безпілотник виконав, знищивши ще й склад з боєприпасами російських загарбників.

У Міноборони наголосили, що повітряна розвідка та гармаші 43 та 45 ОАБр провели ефективну роботу зі знищення окупантів.

Раніше повідомлялося, що упродовж 4 червня найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутському напрямку. Втрати РФ у війні в Україні станом на 5 червня 2022.

Джерело: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ, Міноборони

Фото: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ