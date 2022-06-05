Червень, 05 в 20:07

Після отримання американських реактивна система залпового вогню HIMARS Україна отримає відчутну перевагу на фронті, адже Росії практично нема чим їм протистояти.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він також уточнив, що ракети до HIMARS бувають до 300 км дальності: Україна отримає ті, які здатні вражати цілі на відстані 80 км.

– На відміну від радянських РСЗВ, ці ракети керовані. Це означає, що їх потрібно, по-перше, не стільки, скільки радянських Градів або Ураганів, щоб вражати цілі; а по-друге, ефект і тактику застосування цих ракет можна порівняти з Точкою-У.

Згідно з прогнозами Кирила Михайлова, такими ракетами військові ЗСУ зможуть завдавати ударів на оперативну глибину та вражати, наприклад, російські штаби на території “Л/ДНР”.

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Водночас РФ не матиме можливості дати “гідну відсіч” на дії українських військових, оскільки таких систем вони банально не мають.