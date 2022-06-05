Експерт розповів, чим загрожують РФ поставки Україні американських систем HIMARS
Після отримання американських реактивна система залпового вогню HIMARS Україна отримає відчутну перевагу на фронті, адже Росії практично нема чим їм протистояти.
Про це в ефірі Радіо НВ розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він також уточнив, що ракети до HIMARS бувають до 300 км дальності: Україна отримає ті, які здатні вражати цілі на відстані 80 км.
– На відміну від радянських РСЗВ, ці ракети керовані. Це означає, що їх потрібно, по-перше, не стільки, скільки радянських Градів або Ураганів, щоб вражати цілі; а по-друге, ефект і тактику застосування цих ракет можна порівняти з Точкою-У.
Згідно з прогнозами Кирила Михайлова, такими ракетами військові ЗСУ зможуть завдавати ударів на оперативну глибину та вражати, наприклад, російські штаби на території “Л/ДНР”.
Водночас РФ не матиме можливості дати “гідну відсіч” на дії українських військових, оскільки таких систем вони банально не мають.
– Так, у них є Іскандери, але бити Іскандером по якійсь українській батареї – це певною мірою забивати цвяхи мікроскопом. А HIMARS розроблений саме для таких атак: для контрбатарейної боротьби, для атак на дуже цінні ворожі мети, для внесення хаосу та розладу в російські наступи і таким чином їх зупиняти, навіть якщо ракета не вражатиме будь-яку мету на відстані 300 кілометрів.
На окупованій території України для HIMARS або M270 цілей більше, ніж достатньо, – підсумував Кирило Михайлов.