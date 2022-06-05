Червень, 05 в 11:06

В обласних військових адміністраціях розповіли про ситуацію в регіонах. Так, на Київщині зранку сили ППО збили ракету над Обухівським районом.

А в Києві зранку були вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах. Жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу людину госпіталізували.

На Дніпропетровщині окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду – поцілили по двох селах. Є руйнування житлових будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Зараз дивляться

На Харківщині вночі обстрілів зазнали Близнюки. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. У місті Чугуїв поранення дістала одна людина. В селах Коробочкине та Чкаловське — двоє поранених. Ще двоє — в смт Малинівка.

На Луганщині ситуація залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдані в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 — по Устинівці. Ракетного удару із комплексу Точка-У завдано по Лисичанську.

Значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську — 5, а також відділення Укрпошти та будівля відділку поліції. У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху на території об’єднання Азот. Одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

На Донеччині ситуація стабільно складна, протягом доби – 15 обстрілів. Окупанти застосовували стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ Смерч, Точка У, РСЗВ Град; було два авіаудари.

Обстріляні Бахмут, Авдіївка, село Новоселівка 1, село Первомайське, Святогірськ, смт Гостре, село Нетайлове, село Первомайське, Костянтинівка, село Хрестище, село Времівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка.

Пошкоджено дев’ять житлових будинків (зокрема, дві багатоповерхівки), корпуси дитячого табору, приміщення комунального та промислового підприємств. Загинуло 8 цивільних осіб, 11 — поранено.

На Миколаївщині 5 червня о 4:50 окупанти обстріляли місто Очаків – є поранені, пошкоджені будинки. В деяких районах міста немає світла.

У Баштанському районі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді.

У Херсоні окупаційна влада відкрила філію Єдиної Росії, де збирають дані жителів міста та проводять свої наради. Шостий день немає мобільного та інтернет-зв’язку.

Стабільно критична ситуація у Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській, Високопільській громадах. Загалом на території Бериславського району йдуть важкі бої, знищено багато будинків, доріг, мостів. Також окупанти продовжують блокувати рух між окупованими селами.