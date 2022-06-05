Червень, 05 в 18:49

На Лиманському напрямку російські війська відновили наступ в районі Святогірська Донецької області, проте зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 червня.

Наразі також тривають бої у напрямку населеного пункту Старий Караван.

Ворог продовжує обстрілювати підрозділи ЗСУ та цивільну інфраструктуру в Сєверодонецьку, Лисичанську, Тошківці, Устинівці з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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– На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Окупанти безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке, – повідомляє Генштб.

На Бахмутському – росіяни штурмували Білогорівку та Миколаївку, проте зазнали значних втрат у живій силі та техніці, успіху не має, бойові дії тривають.

Російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ на Південнобузькому напрямку, намагалися вести контрбатарейну боротьбу, а також вели штурмові дії в районі Білої Криниці для відновлення раніше втраченого положення. Проте наші війська змусили ворога відійти на раніше зайняті позиції.

Війська РФ намагаються утримати зайняті рубежі на північ від Харкова. Для зміцнення оборони проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів до них.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.