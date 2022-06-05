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Факти / Україна

РФ залучає бойовиків “ЛНР” для зачистки міст, щоб зменшити втрати своєї армії – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ залучає бойовиків “ЛНР” для зачистки міст, щоб зменшити втрати своєї армії – британська розвідка

У британській розвідці вважають, що російська армія втратила оперативний імпульс, який раніше набрала завдяки зосередженню бойових підрозділів та вогневій атаці.

Про це йдеться у щоденному зведенні від розвідувального відомства Міноборони Великої Британії.

Так, впродовж останніх 24 годин Збройні сили України контратакували Сєвєродонецьк.

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До складу російських військ, які зосереджені у цьому районі, входять мобілізовані з “ЛНР”. У розвідці зазначають, що ці війська погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними частинами російської армії.

– Використання підрозділів терористичних” республік для операцій з розчистки міст є тактикою Росії, яка раніше спостерігалася в Сирії. Там Росія використовувала 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони, – наголошують у британській розвідці.

Такий підхід може свідчити про бажання обмежити втрати регулярних російських військ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Збройні сили України успішно стримують російську армію в Луганській області, зокрема, атаки ворожих військ у Сєвєродонецьку.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Ministry of Defence, Генштаб ЗСУ

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