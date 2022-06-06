Рятував вагітну дружину: у Харківській області чоловік ліквідував трьох окупантів

Червень, 05 в 21:52

У Харківській області чоловік заради порятунку вагітної дружини, яку необхідно було евакуювати подалі від війни, ліквідував одразу трьох російських окупантів.

Вражаючу історію зі щасливим кінцем герої розповіли журналістам вже в Одесі. Чоловік – ветеран АТО, тому вирішив не називати свого імені.

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Того дня, коли він зрозумів, що потрібно евакуюватися, на кордоні вже почалися бої. Родина мешкала у вже окупованому на той час селі Харківської області.

– Почався бій на кордоні, я зателефонував куму, кажу, треба виїжджати, тому що буде саме захоплення і якщо ми не виберемося, ми в кільці опинимося, вони нас оточать.

Поспіхом двоє чоловіків зібрали найнеобхідніші речі, жінок посадили в машину, а самі на мотоциклі поїхали попереду. Однак вже на виїзді з села їх зупинили російські солдати, які тільки починали облаштовувати свій блокпост.

– Вони нас зупиняють, кажуть можна ваші документи, ви куди взагалі їдете, навіть не думайте нікуди виїжджати… Мій кум, не думаючи, дістав ножа. Одного різанув. Я другого різанув. Ну, а третього ми вже застрелили.

Після цього чоловіки пересіли в машину і щодуху рушили вперед. Із родинами проїхали майже тисячу кілометрів і дісталися до Одеси. Тут біженців зустріли волонтери та надали тимчасовий прихисток.

– Люди тут привітні, допомагають. Ось нам коляску віддали, підгузки, їжу. Правда, роботи в Одесі зараз немає.

Його дружина народжувала вже в Одесі. Незважаючи на всі жахи, що довелося пережити – у пари народився здоровий хлопчик.

Там, на окупованій території, у родини залишилися рідні та друзі. Нині село відрізане від цивілізації: немає зв’язку, їжі та ліків.

Волотери з гуманітарною допомогою туди не їздять. А окупанти, за словами місцевих, катують людей.

Що робити далі родина і гадки немає, все що мали, лишили на окупованій території. Поки що з малюком будуть в Одесі. Сподіваються, що збройні сили невдовзі відкинуть ворога подалі від їхньої домівки