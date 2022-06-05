Червень, 05 в 12:40

Співробітники 5-го відділу ФСБ у своїх методичках щодо пояснення причин “спецоперації” в Україні зазначають, що росіяни і досі не розуміють, чому війна була єдино можливим способом “вирішення цілей Росії”.

Про це повідомляють у СБУ.

Так, співробітникам СБУ вдалося отримати доступ до російських методичок.

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В них, зокрема зазначається, що початок “спецоперації” та поняття “денацифікація” не було підкріплене емоційним тлом, не було масованого викиду інформації про вбитих дітей “ДНР” і “ЛНР”, про розправи націоналістів щодо росіян. У ФСБ зазначають, що недостатньо такої інформації і зараз.

У російській спецслужбі наголошують, що частина росіян шукає інформацію про війну в закордонних ЗМІ і помічає, що у світі абсолютно немає підтримки цієї “спецоперації”.

– Виникає необхідність посилення роботи з журналістами та медіаекспертами закордонних країн – не лише західних, а й в арабському світі, в Центральній Азії, Китаї та Індії, – йдеться у методичці ФСБ.

Щоб змінити ситуацію в ФСБ хочуть знову експлуатувати образ “вежливых людей” 2014 року. На думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про “освободителей”, порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей.

У СБУ наголошують, що ще один спосіб відбілити злочини російської армії за цією методичкою – вигадування “історій успіху” на окупованих територіях та плани їхньої післявоєнної відбудови.

ФСБ вимагає відключити в тимчасово окупованих регіонах трансляцію всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з тезою: Ми воюємо за вас, щоб потім вам передати ці території.

Загарбники планують запустити проєкти нових медіа і сітки агітаторів.

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, на якому російські окупанти, які воюють в України, жаліються на скрутну ситуацію із харчами, адже їм доводиться їсти собак.

Також Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, які масово мародерять на території України. Загарбники крадуть усе, що бачать, не гребують навіть магнітиками з холодильників.