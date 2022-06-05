Червень, 05 в 12:39

Російські війська вночі атакували ракетами з моря Південь України. Дві ракети збили силами українських підрозділів над морем, на підльоті до Миколаївщини.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Також на світанку Миколаївська область знову зазнала масованого ракетного удару з застосуванням авіації. Дві ракети збила протиповітряна оборона.

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З напрямку Чорного моря та з території Росії крилатими ракетами повітряного базування атаковано чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.

В Оперативному командуванні Південь зауважили, що такі зухвалі дії знову розкривають справжні наміри Росії. Псевдоопіка гуманітарними коридорами та розблокуванням портів – це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України.

В обласній військовій адміністрації також повідомили, що на Миколаївщині 5 червня о 4:50 окупанти обстріляли місто Очаків. Внаслідок обстрілу є поранені, пошкоджені будинки. В деяких районах міста немає світла.

У Баштанському районі Миколаївської області тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді.

Фото: ОК Південь