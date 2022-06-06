Червень, 06 в 8:25

Російська армія не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк на Луганщині: у місті постійно йдуть вуличні бої.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, бійцям ДСНС вдалося ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. метрів у Лисичанську.

Зараз дивляться

А ще окупанти обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів. Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки.

Під час ворожого обстрілу Привілля поранено місцеву жительку – її госпіталізували.

Серйозніші руйнування в Гірській громаді: 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці.

– Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої. Втім, Збройні сили України тримають оборону, – розповів голова ОВА.

Від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.

Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти гатили по Золотому, Оріховому, Гірському, Врубівці.

Загарбники намагалися штурмувати в районах Білогорівки та Миколаївки, проте зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

З авіації окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Лисичанську.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай