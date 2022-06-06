Гуманітарна допомога і відбудова України мають відбуватися паралельно – президент ЄІБ

Відновлення України стане глобальним викликом, і для швидкого відновлення країни важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону наголосив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр.

– Щойно ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюсь, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я будь-коли бачив. Для цього нам потрібна підтримка всієї міжнародної спільноти. Проте я налаштований дуже оптимістично. Адже коли українцям дадуть шанс на відбудову, вони відбудують ще краще. Тому вкрай важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно для швидкого відновлення, – сказав Хоєр.

За його словами Європейська комісія та уряд України працюють над платформою для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facility, яка акумулюватиме грантову допомогу та кредитні пропозиції. Хоєр запевнив, що Європейський інвестиційний банк готовий підтримати цю ініціативу за допомогою технічної, фінансової експертизи та фінансів.

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Водночас президент ЄІБ підкреслив, що інвестори мають бачити готовність з боку України не тільки до відбудови, а й до усунення можливих перешкод.

– Потрібно, для прикладу, дотримання верховенства права. Це ключовий момент для інвесторів, інакше вони не прийдуть. Я впевнений, що умова верховенства права дуже важлива і для самого українського народу, — наголосив він.