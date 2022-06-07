Червень, 06 в 22:18

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок, 6 червня, розкритикував Росію за війну проти України, яку він охарактеризував як ганебну. Постпред РФ Василь Небензя у відповідь на ці заяви втік із засідання Ради безпеки ООН.

– Ви можете вийти з кімнати, можливо, простіше не слухати правду, шановний посол Небензя, – прокоментував те, що відбувається, Мішель.

Президент Євроради підкреслив, що Кремль сьогодні використовує запаси продовольства як “ракету-невидимку проти країн, що розвиваються”.

– Це РФ піднімає ціни на продукти, штовхає людей у ​​злидні і дестабілізує цілі регіони. Росія несе повну відповідальність за цю продовольчу кризу. (Ми бачимо це. – Ред.), незважаючи на всю їхню кампанію брехні. Це російські танки, бомби та міни заважають Україні саджати та збирати врожай. Кремль також націлюється на зерносховища та краде зерно із окупованих ним районів, перекладаючи вину на інших. Це боягузливо. Це пропаганда, – наголосив він.

Шарль Мішель акцентував увагу на тому, що ЄС не вводив жодних санкцій щодо аграрного сектора Росії, що могло б завадити їй постачати продукцію та допомагати країнам, у яких з’явилися серйозні проблеми із продовольством через війну, розв’язану РФ.

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– І навіть наші санкції щодо російського транспортного сектору не виходять за межі наших кордонів ЄС. Вони не забороняють судам під російським прапором перевозити зерно, продовольство або добрива до країн, що розвиваються, – зазначив він.

Крім того, президент ЄК підкреслив, що відомо, що російські війська використовують сексуальне насильство як знаряддя війни в Україні.

– Сексуальне насильство є воєнним злочином. Злочином проти людства. Тактика тортур, терору та репресій. Ганебні вчинки на ганебній війні. Ці злочини мають бути виставлені на світло і переслідуватись. Сексуальне насильство – це глобальна загроза, з якою стикаються жінки у всьому світі, – сказав Шарль Мішель.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи те, що сталося під час виступу президента Євроради, зауважив, що вибіг не лише Небензя – а і його “міньйони”.

– Втеча Небензі з Ради безпеки сьогодні була справжньою віддушиною в Палаті, наповненій отруйною російською слинною брехнею… Ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця. Я б справді сказав, що він і його міньйони вибігли, – пояснив Кислиця.