Президент Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок, 6 червня, розкритикував Росію за війну проти України, яку він охарактеризував як ганебну. Постпред РФ Василь Небензя у відповідь на ці заяви втік із засідання Ради безпеки ООН.

Президент Євроради підкреслив, що Кремль сьогодні використовує запаси продовольства як “ракету-невидимку проти країн, що розвиваються”.

Шарль Мішель акцентував увагу на тому, що ЄС не вводив жодних санкцій щодо аграрного сектора Росії, що могло б завадити їй постачати продукцію та допомагати країнам, у яких з’явилися серйозні проблеми із продовольством через війну, розв’язану РФ.

Крім того, президент ЄК підкреслив, що відомо, що російські війська використовують сексуальне насильство як знаряддя війни в Україні.

You may leave the room, maybe it’s easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN @UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T

Постпред України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи те, що сталося під час виступу президента Євроради, зауважив, що вибіг не лише Небензя – а і його “міньйони”.

Nebenzia running away from the Security Council was quite an entertainment today in the Chamber otherwise filled with toxicity of russian drooling lies. https://t.co/PPb0WFcXy5

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) June 6, 2022