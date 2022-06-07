Окупанти будують понтонну переправу на Харківщині: фото супутника

Червень, 06 в 21:29

У Харківській області російські окупанти намагаються побудувати понтонну переправу через річку Оскіл (ліва притока Сіверського Донця) в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

Це підтверджують знімки супутника Planet Labs, зроблені три дні тому.

На фото, які є в розпорядженні журналістів Схем, видно, що роботи проводяться з обох берегів річки.

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Окрім того, росіяни почали прокладати дорогу. Поряд видно будівельну та військову техніку.

Судячи зі знімків, які було зроблено раніше, будівництво розпочалося приблизно 30-31 травня.

У Генштабі ЗСУ ввечері 6 червня підтвердили: російські окупанти намагаються відновити зруйнований залізничний міст через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку ворог зайняв оборону для стримування просування підрозділів ЗСУ до кордону та утримання контролю над трасою Бєлгород – Куп’янськ.

А районі Шестакового, Перемоги та Байрака росіяни дистанційно замінував ділянки місцевості.

Фото: zabytki.in.ua