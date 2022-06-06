Червень, 06 в 12:22

Станом на 6 червня російські війська не змогли взяти під свій контроль трасу Лисичанськ-Бахмут, яку ще називають “дорогою життя”, але повністю її прострілюють.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай, коментуючи поставлене перед окупантами завдання захопити Сєвєродонецьк і трасу до 10 червня.

За словами Гайдая, траса вже не використовується як гуманітарний коридор для доставки вантажів та евакуації людей, оскільки це небезпечно.

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Очільник ОВА також зазначив, що окупанти кинули величезні сили на захоплення Сєвєродонецька та “дороги життя”.

– Давно вже не користуємося цією трасою, користуємося іншими можливостями постачати гуманітарні вантажі та евакуйовувати людей із Лисичанська. Ця траса не контролюється росіянами на сьогодні, але повністю прострілюється… Кількість техніки і людей у них величезна. Вони підтягнули просто неймовірну кількість резервів. А от чи вдасться в них ця операція, чи зможуть вони контролювати трасу – це вже покаже час, – наголосив Гайдай.

Він уточнив, що українські військові чітко розуміють кількість засобів ворога, його плани і будуть боронити цю ділянку стільки, скільки буде потрібно.

Гайдай також поінформував, що в Сєвєродонецьку на сьогодні залишаються близько 15 тис. жителів. Водночас виїхати звідти зараз неможливо, бо місто – під постійними обстрілами ворога. Крім того, бої ведуться безпосередньо в Сєвєродонецьку.

А тому будь-яка евакуація людей є вкрай небезпечною.

– Можливо, в теорії, якщо дадуть режим тиші для того, щоб вивезти з укриттів цивільних, тоді ми будемо говорити про те, що є такий коридор, і ми можемо вивезти людей. Але маю величезний сумнів, тому що коли ми домовлялися про гуманітарні коридори і вивозили людей ще місяць-півтора тому, то все одно наші автомобілі обстрілювали, – розповів Гайдай.

За його словами, в Лисичанську зараз перебувають трохи більше ніж 15 тис. людей. Евакуація жителів міста триває за участі поліцейських, працівників ДСНС та волонтерів. Вчора з міста вивезли 98 людей.

Сергій Гайдай також поінформував, що ситуація в Сєвєродонецьку станом на 6 червня дещо погіршилася. Українські військовослужбовці зараз закріпилися у промисловій зоні міста.

Станом на ранок 6 червня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

Фото: Сергій Гайдай