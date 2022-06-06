Червень, 06 в 15:37

У тимчасово окупованому Донецьку продовжуються вибухи. Про це повідомляють як місцеві ЗМІ та канали у Telegram, так і пресслужба Збройних сил України.

– У Донецьку продовжується бавовна. Орки досі вважають, що їхня стратегія спрацює, звинувачуючи Україну у цих обстрілах, – йдеться у повідомленні з відеофіксацією вибухів, опублікованому на каналі ЗСУ у Telegram.

Як повідомляє з посиланням на свої джерела 24 канал, окупанти стріляють по Донецьку з Макіївки, щоб знову звинуватити Україну в обстрілі мирного населення тимчасово окупованого міста.

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До цього Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомив, що днями окупанти обстріляли центр Донецька з Градів задля створення “картинки” у ЗМІ, вигідної російським пропагандистам.

Повідомлялося, що напередодні ввечері пропагандистські ЗМІ повідомляли про серію вибухів у Донецьку, які нібито сталися після того, як “ЗСУ випустили 40 снарядів із Граду, удар припав по центру міста”.

РНБО уточнювало, що заяви росЗМІ розбивалися об відомості від очевидців, які перебувають у тимчасово окупованому Донецьку.

За їхніми даними, стрілянину здійснювали з Куйбишевського району, снаряди пролітали над Ворошиловським і падали на Калінінському. Прильоти, як повідомляють очевидці, з тимчасово окупованої бойовиками та російськими агресорами Макіївки.

У РНБО підсумували, що дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання “спецоперації”.