Червень, 06 в 12:55

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко привітав медійників з Днем журналіста.

Він наголосив, що цього року цей день має особливий присмак гіркоти. Адже за час повномасштабної війни Росії проти України загинули 32 журналісти. Але за вісім років війни цих втрат ще більше.

– Всі журналісти сьогодні, які працюють 24/7, – ви герої. Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість, – зауважив він.

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Також Олександр Ткаченко додав, що журналісти різних медіагруп, які зараз працюють на об’єднаному фронті єдиного марафону новин, поміж іншого, показали свою здатність домовлятись, співпрацювати і таким чином ставити понад усе єдину головну мету – нашу перемогу.

Він наголосив, що інформаційний фронт України сильний завдяки всім журналістам.

6 червня в Україні відзначають День журналіста. Ця професія набула особливої цінності та значення після початку повномасштабної війни, яку Росія розв’язала 24 лютого.

Як війна змінила життя журналістів Фактів ICTV – читайте у нашому матеріалі.