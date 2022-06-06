Червень, 06 в 18:45

Армія РФ зосередила основні зусилля на спробах встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та блокувати підрозділи ЗСУ у районі Лисичанська, бої тривають у східній частині міста, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 6 червня.

Водночас українські військові зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, відбили штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового.

На Слов’янському напрямку ворог готується відновити наступ і для поповнення втрат здійснює підготовку особового складу на території РФ.

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– Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов, – звітує Генштаб про ситуацію на фронті.

На Лиманському напрямку росіяни обстрілювали українські підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки, а також завдали ракетного удару по Миколаївці.

Російські окупанти планують відновити наступ на Південнобузькому напрямку, для цього займаються інженерним обладнанням оборонних рубежів.

Окрім того, ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 103-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай