Червень, 06 в 23:11

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав критику спікером угорського парламенту Ласло Кевером української влади.

Відповідну заяву він опублікував у понеділок, 6 червня, на своїй сторінці у Facebook.

– У той час, як останніми місяцями в Угорщині працювали десятки тисяч людей, щоб допомогти Україні та українському народу, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокують нас, брешуть і намагаються очорнити нас, – висловив свою думку Сійярто.

Він також стверджує, що представники української влади нібито жодного разу від початку війни не подякували та “не сказали щось позитивне про Угорщину”. А тому, вважає угорський міністр, критика Кевера на адресу Києва “є абсолютно заслуженою”, і спікер угорського парламенту “абсолютно правий”.

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Раніше Ласло Кевер назвав рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він часом жорстко просить у західних партнерів підтримки України у протистоянні агресії РФ, “якоюсь психічною проблемою”.

Пізніше у МЗС України вимагали вибачень за такі різкі слова на адресу українського президента.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що критика на адресу Угорщини пов’язана з тим, що вона є єдиною “проблемною” країною в європейській сім’ї.