Червень, 06 в 19:48

У Чорному морі в готовності до атак перебувають два ворожих ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами Калібр.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

– Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до атак – два ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами Калібр, – зазначили в ОК Південь.

Також командування наголосило, що на півдні ситуація залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує ведення бойових дій на лінії зіткнення наявними силами, підтягуючи додаткове озброєння.

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Бої тривають на кордоні Миколаївської та Херсонської областей та у Бериславському районі Херсонщини. Там російські загарбники хочуть відновити втрачені позиції та ведуть обстріл сіл. Складна ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад.

Крім того, у зоні окупації росіяни намагаються запровадити рублі, а також тиснуть на аграріїв, щоб вони продовжували агробізнес, але врожай планують відбирати силою для потреб своїх підрозділів та колабораційної місцевої влади.

Окупанти остерігаються підходів українських сил з моря, тому мінують узбережжя. Так внаслідок мінування узбережжя, зокрема у Лазурному, на російській міні підірвались троє місцевих жителів. Внаслідок цього усі загинули.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 103-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь