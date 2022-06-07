Червень, 06 в 21:17

Жителі Харкова повідомляють про вибухи у місті. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було.

Відомо, що о 14.08 в Харківському районі області була оголошена повітряна тривога. Станом на 17.54 лунала повітряна тривога в Ізюмському районі області. При цьому у Харкові та загалом по області відбою повітряної тривоги не було. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту.

Відбій тривоги у Харкові та області був о 18.39. Станом на 21.15 сигналу не було.

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Нагадаємо, що ввечері 5 червня у Харкові було чути вибухи. Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру.

Джерело: Суспільне Харків