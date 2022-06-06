Червень, 06 в 20:04

Віддавати Сєвєродонецьк ворогу ніхто не збирається, вуличні бої тривають, ситуація змінюється щогодини, розповів голова міської ВЦА Олександр Стрюк.

– Ситуація змінюється щогодини. Водночас там зосереджено достатньо сил і засобів, щоб відбивати місто. Тривають запеклі вуличні бої. Маємо віру в ЗСУ, але ніхто не збирається залишати місто, – наголосив очільник Сєвєродонецька.

За його словами, ворог переважає в живій силі – так було до початку штурму, і зараз РФ поповнює людський ресурс, що ускладнює ситуацію.

– Росія намагається зрівняти Сєвєродонецьк з землею, оскільки не може захопити його за 1-2 дні. Тому підключається і важка артилерія, і авіаудари. Говорити про збереження інфраструктури неможливо, оскільки навіть до початку фази гострої атаки на місто вона була майже зруйнована, – наголосив Стрюк.

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За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля армії РФ наразі зосереджені саме на спробах встановити повний контроль над Сєвєродонецьком

Фото: Сергій Гайдай