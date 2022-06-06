У Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої – голова ВЦА
Віддавати Сєвєродонецьк ворогу ніхто не збирається, вуличні бої тривають, ситуація змінюється щогодини, розповів голова міської ВЦА Олександр Стрюк.
– Ситуація змінюється щогодини. Водночас там зосереджено достатньо сил і засобів, щоб відбивати місто. Тривають запеклі вуличні бої. Маємо віру в ЗСУ, але ніхто не збирається залишати місто, – наголосив очільник Сєвєродонецька.
За його словами, ворог переважає в живій силі – так було до початку штурму, і зараз РФ поповнює людський ресурс, що ускладнює ситуацію.
– Росія намагається зрівняти Сєвєродонецьк з землею, оскільки не може захопити його за 1-2 дні. Тому підключається і важка артилерія, і авіаудари. Говорити про збереження інфраструктури неможливо, оскільки навіть до початку фази гострої атаки на місто вона була майже зруйнована, – наголосив Стрюк.
За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля армії РФ наразі зосереджені саме на спробах встановити повний контроль над Сєвєродонецьком
Фото: Сергій Гайдай