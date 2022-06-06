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Факти / Україна

Зеленський розповів, чи є ризик повторного вторгнення окупантів з Білорусі

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Ризики повторного вторгнення ворожих військ в Україну з боку Білорусі поки що мінімальні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Водночас він зазначив, що Україна зараз готується до всіх можливих сценаріїв.

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– Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення. Але поки що наші аналітики, експерти не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі, – наголосив президент.

Під час спілкування з журналістами Зеленський також повідомив, що найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті є Запорізький та Сєвєродонецький напрямки. Президент зазначив, що зараз місто Сєвєродонецьк не можна віддавати російським загарбникам, оскільки його деокупація “даватиметься дуже великими жертвами”.

Варто зазначити, що в Білорусі до 11 червня продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил цієї країни.

Крім того, в Гомельській області Білорусі, яка межує з Чернігівською областю України, з 22 червня по 1 липня збираються провести “планові мобілізаційні навчання”.

На території Білорусі досі залишаються і підрозділи російських військ із ракетними комплексами Іскандер-М та літаками. А тому зберігається загроза ракетних та авіаударів по території України.

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Джерела: РБК-Україна, Дзеркало тижня
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