Зеленський відвідав позиції ЗСУ у районі Бахмута та Лисичанська

Червень, 06 в 6:38

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута та Лисичанська, що у Луганській області.

Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

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Під час візиту президент заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Володимир Зеленський також поспілкувався з українськими військовими та вручив їм державні нагороди.