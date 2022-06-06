Зеленський відвідав позиції ЗСУ у районі Бахмута та Лисичанська
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута та Лисичанська, що у Луганській області.
Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
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Під час візиту президент заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.
Володимир Зеленський також поспілкувався з українськими військовими та вручив їм державні нагороди.