Червень, 07 в 9:54

В обласних військових адміністраціях розповіли про ситуацію в регіонах. Так, на Дніпропетровщині російські окупанти знову обстріляли громаду на межі з Херсонщиною, вдаривши з Ураганів. Одна людина поранена, пошкоджені будинки.

На Сумщині вночі ворог обстріляв місто Середина-Буда. Обстріл почався близько 5-ї ранку. Були постріли з міномета, а потім – артилерійський вогонь.

Пошкоджені лінії електропередачі, щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж. За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Зараз дивляться

На Харківщині вночі було кілька обстрілів Київського району міста Харків. Загорівся будинок, з-під завалів врятували одну людину. Ще одна пожежа виникла в адмінбудівлі, постраждалих немає.

Загалом за добу по області четверо поранених, були обстріли в Дергачах, Ізюмському районі. Дві людини протягом доби внаслідок обстрілів загинули: у Дергачах та Чорноглазівці.

На Луганщині росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини. Тривають бої за Сєвєродонецьк. Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 тис. кв. м.

Також окупанти масово обстріляли Золоте – зруйновано одразу 13 будинків. Вдень вони вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.

Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька. Водночас ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.

На Донеччині продовжуються обстріли всієї лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ Град, Смерч, Ураган. Російські загарбники завдали ракетних ударів по Кураховому та Авдіївці, застосували касетні боєприпаси по Миколаївці.

Також під ворожим вогнем Бахмут, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, села Богоявленка, Первомайське, Нетайлове. Пошкоджено 26 об’єктів (17 приватних будинків і 5 – багатоповерхівок, промислові та соціальні об’єкти). За добу загинуло троє людей, з них одна дитина. Поранено шестеро жителів, зокрема дві дитини.

Вранці 7 червня російські війська знову обстріляли Миколаїв. Вночі ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Унаслідок них загинули дві людина, одна – дістала поранень. Пошкоджені адмінприміщення РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа.

На Херсонщині бойові дії тривають. Росіяни продовжують обстрілювати окуповані села з артилерії та намагаються повернути звільнені Збройними силами України території.

Важка ситуація у населених пунктах Бериславського району. Гуманітарну допомогу туди доставити немає можливості. Окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області.