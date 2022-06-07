Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Миколаївщина під постійними обстрілам, але гуманітрної кризи немає – Кім

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Віталій Кім

Російські війська минулої доби обстріляли Баштанку Миколаївської області, на жаль, там загинуло двоє мирних мешканців, повідомив на брифінгу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Минула доба пройшла під обстрілами, як і останні два тижні. Був обстріл Баштанки, зокрема будівлі райадміністрації, стадіону та амбулаторії. Окрім того, без світла залишилися три населені пункти, обстріли постійні на лінії зіткнення плюс обстріл Миколаєва, – уточнив він.

За його словами, за весь період війни в області загинуло більше 300 людей, а за минулу добу – дві жертви в Баштанці.

Кім поки не радить повертатися до міста, бо зараз небезпечніше, ніж було два тижні тому.

Зараз дивляться

Оцінюючи руйнування в області, очільник області сказав, що наразі більш ніж 3,7 тис. об’єктів пошкоджені або повністю знищені, і ця цифра збільшується щодня.

Забезпечення населення харчами та ліками здійснюється не лише за рахунок гуманітарної допомоги, у Миколаєві працюють ринки, магазини, аптеки і лікарні, навіть кафе та ресторани – триває звичайне життя, але є постійна загроза артобстрілів, наголосив голова ОВА.

– Тобто у нас критичної ситуації щодо гуманітарної кризи немає, у нас одна криза – російські окупанти та обстріли, – підсумував Кім.

Читайте
Бойові дії на Херсонщині та обстріл Миколаєва: ситуація в регіонах

Фото: Віталій Кім

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка