Миколаївщина під постійними обстрілам, але гуманітрної кризи немає – Кім

Червень, 07 в 15:07

Російські війська минулої доби обстріляли Баштанку Миколаївської області, на жаль, там загинуло двоє мирних мешканців, повідомив на брифінгу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Минула доба пройшла під обстрілами, як і останні два тижні. Був обстріл Баштанки, зокрема будівлі райадміністрації, стадіону та амбулаторії. Окрім того, без світла залишилися три населені пункти, обстріли постійні на лінії зіткнення плюс обстріл Миколаєва, – уточнив він.

За його словами, за весь період війни в області загинуло більше 300 людей, а за минулу добу – дві жертви в Баштанці.

Кім поки не радить повертатися до міста, бо зараз небезпечніше, ніж було два тижні тому.

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Оцінюючи руйнування в області, очільник області сказав, що наразі більш ніж 3,7 тис. об’єктів пошкоджені або повністю знищені, і ця цифра збільшується щодня.

Забезпечення населення харчами та ліками здійснюється не лише за рахунок гуманітарної допомоги, у Миколаєві працюють ринки, магазини, аптеки і лікарні, навіть кафе та ресторани – триває звичайне життя, але є постійна загроза артобстрілів, наголосив голова ОВА.

– Тобто у нас критичної ситуації щодо гуманітарної кризи немає, у нас одна криза – російські окупанти та обстріли, – підсумував Кім.

Фото: Віталій Кім