На околицях Запоріжжя ППО збила російську ракету – міськрада

Червень, 07 в 14:25

Вибух, який вранці 7 червня чули мешканці Запоріжжя – це спрацювала наша протиповітряна оборона (ППО), яка близько 7.30 збила російську ракету на околицях міста.

– Сьогодні зранку багато запоріжців чули вибух. Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Близько 7.30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області, – повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Він подякував військам Протиповітряної оборони, які прикривають небо над містом.

Куртєв також закликав містян не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку.

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Напередодні міський голова Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров повідомив, що російські загарбники покинули майже всі блокпости у місті та районі.

За його словами, кілька днів тому вони перемістилися з Василівки в бік Зеленого Гаю, побоюючись наступу українських захисників.

Джерело: Запорізька міськрада