Червень, 07 в 15:25

У місті Мелітополь Запорізької області пенсіонер закидав яйцями любительку “русского міра”. Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка представилася соціологом і почала розпитувати людей, як їм живеться в окупації.

Після цього пенсіонери почали скаржитися на маленькі пенсії та високі ціни. Але один чоловік вирішив не добирати слів.

– Запитуєте, як нам тут живеться? Хріново! Роботи немає, грошей немає, зв’язку немає, інтернету немає. Падлюки, ваші росіяни! — відповів він на запитання так званого соціолога.

Коли жінка спробувала йому заперечити, згадавши 10 тис. рублів і гуманітарку від Росії, пенсіонер не витримав, дістав із пакета яйця та запустив у неї штук п’ять−шість.

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– Якби не такі продажні зарази, як ти, Південь України ніколи б і не зайняли!— вигукнув чоловік їй наостанок.

Днями міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Мелітопольському районі російські загарбники покинули майже всі блокпости. Все через те, що вони бояться наступу українських захисників.

Джерело: РІА Мелітополь

Фото: РІА Мелітополь