Червень, 07 в 18:00

Туреччина отримає 25% знижки на українське зерно у разі успішного зернового коридору.

Про це турецькому виданню Yeni Şafak заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі.

За його словами, Туреччина веде інтенсивні дипломатичні переговори про транспортування зерна з України для подолання продовольчої кризи, яка виникла у світі. За його словами, для розв’язання зазначеного питання цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі, у яких візьмуть участь Росія, Україна та ООН. При цьому із російського боку прибуде міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Вахіт Кірішчі стверджує, що Туреччина має домовленість з Україною про закупівлю зерна з 25% знижкою.

– У нас є угода про постачання вартістю на 25% менше, ніж при FOB (Free on Borard (FOB) – Міжнародний торговий термін, що використовується для позначення умов постачання вантажу та визначення сторони, на яку покладаються витрати на транспортування та/або визначення точки передачі відповідальності за вантаж від продавця до покупця, – Ред.). Однак у них виникла дилема, пов’язана з безпекою та експортом продукції. Вони також бажають арбітражу Туреччини. І Росія, і Україна довіряють лише нам, – сказав він.

Міністр Кірішчі додав, що Туреччина гарантує Україні вивіз продовольства, щоб при цьому під час відкритого коридору напад з боку РФ не стався.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що головним гарантом вивезення українського зерна з портів залишається зброя. При цьому він коментував, що Україна не була запрошена на переговори Росії та Туреччини щодо експорту зерна з українських портів.

Наприкінці травня відбулися переговори між Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердогоаном, внаслідок чого було обговорено проблему з експортом зерна з України морським шляхом.

Джерело: Yeni Şafak