У Донецькій області окупанти поранили п’ятьох мирних мешканців – глава ОВА

Червень, 07 в 22:01

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про наслідки обстрілів російськими окупантами.

За його даними, протягом дня 7 червня росіяни поранили ще п’ятьох мирних жителів області: по двоє – в Очеретиному та Ласточкиному та одного у Миколаївці.

А у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку поранено в Луганській області.

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Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Без їх врахування на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 478 цивільних, поранено – 1 244.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 104-ту добу.

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Фото: Павло Кириленко