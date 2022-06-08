У Донецькій області окупанти поранили п’ятьох мирних мешканців – глава ОВА
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про наслідки обстрілів російськими окупантами.
За його даними, протягом дня 7 червня росіяни поранили ще п’ятьох мирних жителів області: по двоє – в Очеретиному та Ласточкиному та одного у Миколаївці.
А у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку поранено в Луганській області.
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Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Без їх врахування на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 478 цивільних, поранено – 1 244.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 104-ту добу.
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Фото: Павло Кириленко