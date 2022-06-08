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Факти / Україна

Артилерія ЗСУ ефектно розгромила склад ворожих боєприпасів

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
ЗСУ розгромили склад боєприпасів

На Запоріжжі українська артилерія знищила ворожий склад боєприпасів. Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що на складі зберігався боєкомплект та реактивні системи залпового вогню Град.

Його допомогла виявити аеророзвідка, після чого артилеристи ЗСУ точними влучаннями знищили ворожий склад, детонація боєприпасів на якому тривала ще довго.

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На відео видно, що після влучень на складі відбувається спалах і стається потужний вибух. Однак у Сухопутних військах не уточнили, скільки техніки вдалося знищити.

Раніше ми писали, що десантники знищили близько 50 одиниць особового складу елітного полку РФ. Це відбулось під час бою, який тривав близько 14 годин.

Тоді російські військові хотіли перерізати одну стратегічно важливу трасу на Сході України. Але десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили розвинути наступ.

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