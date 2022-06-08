Червень, 08 в 0:26

Наступного тижня запланований запуск інформаційної системи, що збиратиме підтверджені дані про воєнних злочинців армії РФ на території України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 червня.

– На наступний тиждень запланований запуск спеціальної Книги катів — інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії. Я неодноразово наголошував, що всі вони обов’язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємось, — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, в зазначеній інформаційній системі будуть зібрані конкретні факти про конкретних людей, які винні у злочинах проти українців.

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– Така Книга катів є однією з основ не тільки відповідальності безпосередньо виконавців воєнних злочинів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддав накази, тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні: в Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулись. Усі будуть відповідати, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що на сьогодні вже загинуло понад 31 тис. російських військових, що свідчить про майже про 300 життів, які віддає РФ за війну щоденно.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак, говорячи про Книгу катів, зазначав, що в Україні сформовано потужну команду юристів, які готують проти воєнних злочинців позови до міжнародних судів.