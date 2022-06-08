Червень, 08 в 16:36

На Донеччині під шквалом вогню Російської Федерації опинилося 14 населених пунктів, отримали поранення семеро людей. Про це у середу, 8 червня, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Як уточнюється, силові відомства проводять досудове розслідування у 15 кримінальних провадженнях за фактами порушення Росією законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

– За даними слідства, 6-7 червня 2022 року збройні сили РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування здійснили артилерійські обстріли міст Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селищ Богоявленка, Ласточкіне, Нетайлове, смт Очеретине, Торе. Берхівка Бахмутського району, міст Лиман, Миколаївка Краматорського району. Гатили, зокрема, з територій тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура уточнила, що внаслідок російських атак отримали осколкові поранення сім мирних жителів Донеччини, ще одного цивільного було доставлено до лікарні у важкому стані після обстрілу Лисичанська Луганської області.

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