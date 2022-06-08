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Факти / Україна

На Донеччині під шквалом вогню РФ опинилося 14 населених пунктів, семеро людей постраждали

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На Донеччині під шквалом вогню РФ опинилося 14 населених пунктів, семеро людей постраждали

На Донеччині під шквалом вогню Російської Федерації опинилося 14 населених пунктів, отримали поранення семеро людей. Про це у середу, 8 червня, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Як уточнюється, силові відомства проводять досудове розслідування у 15 кримінальних провадженнях за фактами порушення Росією законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

– За даними слідства, 6-7 червня 2022 року збройні сили РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування здійснили артилерійські обстріли міст Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селищ Богоявленка, Ласточкіне, Нетайлове, смт Очеретине, Торе. Берхівка Бахмутського району, міст Лиман, Миколаївка Краматорського району. Гатили, зокрема, з територій тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура уточнила, що внаслідок російських атак отримали осколкові поранення сім мирних жителів Донеччини, ще одного цивільного було доставлено до лікарні у важкому стані після обстрілу Лисичанська Луганської області.

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– Під шквалом ворожих снарядів опинилися багатоквартирні будинки та приватні домогосподарства, торгові приміщення, гуртожиток навчального закладу та інші об’єкти та споруди, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури. Також представниками окупаційних військ здійснено дистанційне мінування полів між Новоселівкою та Бажаним Покровського району, – сказано у заяві.

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