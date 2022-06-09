Червень, 08 в 23:28

Збройні сили України знаходяться майже за 20 кілометрів від Херсона.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– Путінський режим – це промислова фабрика з виробництва понтів. Вони створюють завісу, марево, віртуальну реальність, і не тільки для нас… Насамперед для західних колаборантів… Вони створюють віртуальну бульбашку, мовляв, російська армія боєздатна і все одно виконає поставлені завдання. Головне, що вони хочуть показати, мовляв, опір марний, Росія все одно всі завдання виконає. Але в мене питання, гаврики кремлівські, про який референдум мова, якщо українські Збройні сили майже за 20 км від Херсона? – сказав він.

Раніше Олексій Арестович заявив, що в районі Сєверодонецька збройні сили РФ зазнають серйозних втрат, а ближні бої практично припинилися, перейшовши в обстріл артилерією та в нальоти ворожої авіації.

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Джерело: Фейгин Live