РФ стріляє з танків, артилерії, мінометів та Градів: ситуація в регіонах 8 червня

Червень, 08 в 11:16

8 червня російські військові продовжують вбивати українців, обстрілюючи міста та села.

Лише впродовж доби від рук окупантів загинули щонайменше восьмеро та дістали поранення 18 цивільних.

У Харкові через ворожі обстріли горіли гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення.

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Під ворожим вогнем були також Харківський та Чугуївський райони.

Загалом за добу від дій російських загарбників загинули четверо та дістали поранення 11 людей.

Ще двоє людей загинули та двоє постраждали впродовж 7 червня в Луганській області.

Лише в Золотому-4 та Врубівці, які росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, знищені 25 житлових будинків.

Станом на сьогодні в регіоні точаться вуличні бої та тривають штурмові дії в Сєвєродонецьку.

П’ятеро цивільних постраждали в Донецькій області. Там ворог обстрілював Авдіївку, Курахове, Очеретине, Ласточкине та Нью-Йорк зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, а також ракетами та реактивними системами залпового вогню Град.

Ворожими обстрілами пошкоджено 24 приватних будинки, три багатоповерхівки, дитячий садок, школу, адміністративні будівлі та промислові споруди. Загалом – 35 об’єктів, зазначають в обласній військовій адміністрації.

Нині в регіоні немає газу та частково – води та електрики.

Керівництво області з’ясовує наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Відомо про загибель двох людей у Засіллі Первомайської громади.

Є загиблі та важкопоранені серед мирного населення в Херсонській області. Бойовими діями в регіоні пошкоджено дуже багато будинків та об’єктів інфраструктури.

Стабільно важка ситуація в Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальній громадах.

Через безперервні бої люди там майже постійно сидять у підвалах та погребах.

Виїхати з окупованої області можливо хіба що через Крим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай