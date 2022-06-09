Червень, 08 в 22:45

Росія не готова до сумлінного діалогу найближчим часом, немає жодних ознак, що зараз можна провести з нею переговори.

Про це помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила Укрінформу.

За її словами, американський президент Джо Байден процитував у коментарі New York Times президента Володимира Зеленського, який заявив, що зрештою цю війну вдасться закінчити дипломатичним шляхом. Байден також сказав, що США роблять все можливе, щоб посилити позиції України, коли такі переговори все ж таки почнуться.

Зараз дивляться

– Але я думаю, що цей стіл переговорів, на жаль, не є питанням найближчого часу, – заявила вона.

Донфрід додала, що причина у тому, що немає жодних ознак того, що Кремль готовий вести сумлінний діалог. Вона запевнила, що питання щодо України не вирішуватимуться без її участі.

– Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною та незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету та територіальної цілісності, – наголосила вона.

Нагадаємо, Держдепартамент США вважає, що Україна має бути на головних ролях у переговорах щодо розблокування портів із зерном.

Також президент Байден напередодні російського вторгнення розпорядився розсекретити дані розвідки через скептичне ставлення союзників до заяв про військову загрозу.

Фото: Держдеп