Власником є людина з оточення Путіна: в Україні заарештували активи російської компанії

Червень, 08 в 11:36

Подільська окружна прокуратура Києва заарештувала та передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи російського підприємства на 2 млрд грн.

Правоохоронці встановили, що на території столичного регіону діє підприємство, яке виготовляє вироби із бетону, газобетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів, кінцевим власником якого є громадянин Росії.

Він входить до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Компанії цього громадянина займаються будівництвом житла для співробітників ФСБ та військових на території Росії.

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Прокуратура заарештувала корпоративні права підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі понад 437 млн грн, нерухоме та рухоме майно орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн, гроші на рахунках на загальну суму понад 104 млн грн. Наразі це майно передано в управління АРМА.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи діяльність групи людей, які забезпечували функціонування підприємства, не була спрямована на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.