Зеленський: РФ не сяде за стіл переговорів, доки відчуває свою силу

Червень, 08 в 21:16

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада Російської Федерації не сяде за стіл переговорів з Україною щодо мирного припинення війни, поки ще відчуває свою силу.

Про це він сказав у середу, 8 червня, виступаючи по відеозв’язку перед учасниками Yale SEO Summit.

– Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв’язувати проблему. Є дві сторони: Україна, довкола якої об’єднаний світ, та Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв’язати цю проблему, ми точно її розв’яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів та дипломатичним шляхом, без убивств і знущань, розв’язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває поки що силу, – зазначив президент Зеленський.

Він додав, що РФ може бути ослаблена за допомогою потужної політики санкцій.

Зараз дивляться

– Ми послаблюємо її армію, воюючи з нею на нашій землі. І потихеньку штовхаємо їх назад. Тому жодних кроків з нашого боку не повинно бути… І весь світ це може: потужна санкційна політика. Ви це точно можете. Якщо вводиться відключення від SWIFT, необхідно відразу блокувати всю банківську систему. Не можна запровадити половину, і чекати на результат – як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно у цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне – незалежність, – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що енергетична незалежність, як і продовольча чи інфраструктурна – дуже важлива.