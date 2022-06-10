Кінцева мета – це вся Україна: Маляр про наміри Путіна

Червень, 09 в 22:07

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону Єдиних новин відповіла на запитання щодо заяви президента РФ Путіна, який, порівнявши себе із Петром І, заявив про те, що роль Росії полягає у поверненні територій, тобто він хоче окупувати значну територію українських земель шляхом проведення псевдореферендумів.

– За ці 106 днів повномаштабної агресії і за вісім попердніх років ми лише утвердилися, що головна мета РФ – то повна руйнація України. Не йдеться про якісь окремі області. Кінцева мета – це вся Україна. Якщо сьогодні ми не зупинимо Путіна, то наступною його метою будуть західні країни, – заявила Маляр.

Раніше Маляр говорила, що Україні не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти російських загарбників.