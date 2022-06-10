Червень, 09 в 23:51

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські війська, які відійшли з Запорізького напрямку, вирушили не на Херсон, а в бік Сєвєродонецька.

Про це він заявив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 9 червня.

– Ось інтрига від учорашньої доби збереглася – куди ж поділися російські війська з Запорізького напрямку. Олексій Арестович сказав, що вони пішли на Херсон, а я припускаю, що вони пішли не на Херсон, а пішли у бік Сєвєродонецька. Так, це далі, ніж на Херсон, – сказав Жданов.

За словами експерта, найімовірніше, окупанти посилюватимуть свої позиції на Сєвєродонецькому напрямку.

Зараз дивляться

– Річ у тім, що на Херсонському напрямку незначне просування наших військ. І там ми просто розширюємо плацдарм, ми там не проводимо масованих атак. Ми просто атакуємо на окремих ділянках. А от Сєвєродонецький напрямок вони, швидше за все, посилюватимуть, і ця пауза може трохи підзатягтися, і вона перетвориться на перегрупування військ, – додав експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці посунули лінію фронту на Запоріжжі.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, деякі позиції бійці Національної гвардії Росії залишили самі, оскільки вони перейшли на Херсонський напрямок. Натомість до Запорізької області російське командування перекинуло бойовиків так званої ДНР.