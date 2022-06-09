Червень, 09 в 12:34

Суд задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань (ДБР) щодо початку справи щодо колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Про це повідомили в ДБР.

У відомстві зазначають, що Сівкович був натхненником та організатором силового розгону студентів на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року.

Зараз дивляться

Слідчим вдалося встановити, що колишній посадовець вступив у змову з ексголовою КМДА. Крім того, він вмовив начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ застосувати силу щодо людей на Майдані, які проводили там гарантовані законом мирні зібрання.

У ДБР наголошують, що внаслідок силового розгону співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС завдали тілесних ушкоджень 127 громадянам.

– Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби – такі як кийки ПР-73 та Томфа тощо, – зазначають в ДБР.

Так, колишній заступник секретаря РНБО підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства – ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

10 червня 2020 року Володимира Сівковича оголосили у міжнародний розшук.

Варто зазначити, що спеціальне досудове розслідування дасть змогу заочно скерувати обвинувальний акт до суду.

Раніше повідомлялося, що 19 травня Печерський районний суд погодив дозвіл на арешт Віктора Януковича у провадженні щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України до РФ.