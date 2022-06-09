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Факти / Україна

У Бахмуті російська артилерія обстріляла машинобудівний завод: що відомо

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Машинобудівний завод у Бахмуті:

Зранку 9 червня російська артилерія вкотре обстріляла Бахмут Донецької області. Ворожі снаряди влучили у один із цехів машинобудівного заводу Вістек.

Внаслідок обстрілу почалася пожежа. Бійці ДСНС встановили, що у частково зруйнованому цеху загорілися елементи конструкцій на загальній площі 50 кв. м.

Станом на зараз інформації про загиблих та постраждалих немає.

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Вістек виробляє широкий асортимент промислової продукції: ланцюги скребкові, ланцюги круглоланкові різного призначення (зокрема ланцюги високоміцні для гірничошахтного обладнання класу міцності С, D, Екстра), електроди зварювальні, дріт, цвяхи, лопати, продукцію ковальсько-пресового виробництва.

Напередодні, 8 червня, окупанти обстріляли школу в Бахмуті, там виникла пожежа, двоє людей дістали поранень.

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