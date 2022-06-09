Червень, 09 в 13:30

У місті Мелітополь (Запорізька область), тимчасово захопленому військами РФ, рашисти терміново шукають додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих путінських солдатів.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, тіл окупантів настільки багато, що місцевий м’ясокомбінат, переобладнаний під морг, ними переповнений. Саме тому виникла потреба в холодильниках.

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– Окупаційна “адміністрація” Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати “вантаж 200”, – зазначається в повідомленні.

Так, 6 червня рашисти прибули на мелітопольське підприємство Арон-М, де вивчили холодильні камери. Зрештою російські військові визнали їх придатними для переобладнання в морг.

А керівництво підприємства поставили перед фактом про “тимчасове використання” холодильних камер “на безоплатній основі” для зберігання тіл загиблих під час боїв путінських солдат.

За даними розвідки, зараз до Мелітополя активно звозять трупи російських загарбників, які загинули в боях на напрямку Пологи – Гуляйполе. Для зберігання тіл шукають холодильники, щоб приховати реальні втрати від населення РФ.

– Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому практикується так зване “дозоване” відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі, – пояснили в розвідці.

Днями з’явилася інформація, що в Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники залишили майже всі блокпости, оскільки бояться наступу українських військ.

У самому Мелітополі поглиблюється гуманітарна криза, продукти подорожчали у 3-5 разів, немає централізованого постачання медикаментів. Крім того, триває інформаційна блокада через відключення українських мобільних операторів.

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Джерело: ГУР Міноборони України