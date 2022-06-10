За яких умов розпочнеться очний навчальний процес – Шкарлет

Червень, 09 в 22:35

Очний навчальний процес розпочнеться тільки там, де будуть підтверджені установи, які мають укриття, захисні споруди щодо повної безпеки дитини.

Про це під час телемарафону Єдиних новин повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Хочу закарбувати ще одну річ, що жодної дитини не буде відраховано із закладу освіти, якщо вона не долучиться до очного процесу через сумнів батьків щодо безпечності того чи іншого закладу освіти. Ми на сьогодні виключно в контексті безпеки дитини, безпеки вчителя формуємо початок нового навчального року, – наголосив Сергій Шкарлет.

Він також повідомив, що ДСНС вже отримала завдання провести аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу.